Twee kopstukken van Podemos, de Spaanse links-radicale partij die zegt op te komen voor de kleine man, zijn in opspraak geraakt door de aankoop van een peperduur chalet even buiten Madrid.

In Spanje hebben Pablo Iglesias en Irene Montero, respectievelijk voorzitter en fractieleidster van de links-radicale partij Podemos, hun mandaten inmiddels ter beschikking gesteld aan de militanten. ,,Als de leden vinden dat we moeten opstappen, stappen we op”, verklaarde Iglesias. Vandaag wordt er een intern referendum over de zaak georganiseerd.

De twee, die sinds vorig jaar samen zijn, hadden in La Navata, even noordoostelijk van Madrid een villa met zwembad van bijna zeven ton gekocht. Dat viel slecht als boegbeelden van een partij die spreekbuis wil zijn van de minder bedeelden. Boosheid alom en de Spaanse pers smult van ‘chalet-gate’.



Iglesias en Montero werken al langer samen in Podemos. Hij is sinds 2014 partijvoorzitter, zij sinds 2016 parlementslid en sinds vorig jaar ook fractieleidster. De twee verwachten dit najaar hun eerste kinderen, een tweeling. Daarbij past een ruime woning die ze vonden aan de sjieke buitenrand van Madrid, waar een luxevilla van 260 vierkante meter met zwembad en gastenhuis te koop stond. Kostprijs voor het huis en het domein van 2.000 vierkante meter: een slordige 660.000 euro. Volgens de Spaanse onlinekrant Elconfidencial zitten er aan het complex ook nog eens servicekosten vast van 1200 euro per maand.

1.600 euro aflossing

Doordat Spaanse parlementsleden niet alleen hun mandaten, maar ook hun hele financiële situatie openbaar moeten maken, werd bekend dat het koppel een hypotheek is aangegaan van 540.000 euro. Voor dat bedrag zullen ze 30 jaar lang meer dan 1.600 euro per maand afbetalen, drie keer het Spaanse minimumloon.

Volledig scherm Irene Montero en Pablo Iglesias verwachten dit najaar een tweeling.

De twee verdedigden hun keuze aanvankelijk door te stellen dat ze hun kinderen tijdens hun jeugd de nodige privacy wilden kunnen bieden en daarvoor een 'huis op het platteland' zochten. ,,De realiteit is dat onze lonen, die publiek zijn en vastgelegd door het Volkscongres van Podemos, het ons toestaan dit te kopen”, zeiden ze in een mededeling op Facebook. ,,We zullen elk iets meer dan 800 euro per maand afbetalen. We beseffen dat veel Spaanse families zich zelfs met twee lonen niet zo’n zware hypotheek kunnen veroorloven. Daarom vinden wij het ook zo belangrijk waardige minimumlonen voor iedereen te eisen.”

De pers smult

De Spaanse pers smult van het verhaal. Podemos is wel vaker in opspraak gekomen. Er waren verhalen dat de partij financieel werd gesteund door Iran en Venezuela, mede-oprichter Juan Carlos Monedero zou de Spaanse belastingdienst zijn ontvlucht... Podemos bleef desondanks populair en is de derde partij van het land. Maar deze keer lijkt het imago serieus beschadigd. Niet alleen de roddelpers, maar ook de kwaliteitskranten toonden gretig foto’s en video’s uit de advertentie van het landhuis en het riante zwembad. Makelaarswebsite Idealista, die adverteerde voor de villa, deed vrolijk mee en lokte honderdduizenden lezers naar zijn website met titels als ‘Dit is het huis dat Pablo Iglesias en Irene Montero bij ons hebben gekocht’ en ‘Deze woningen kan je kopen om buren te worden van Iglesias en Montero’.



De andere partijen in het Spaanse parlement slaan er uiteraard ook een slaatje uit. Dat iedereen vooral koopt wat hij wil, maar dit is toch wel hypocriet, roepen politici aan de overkant van het politieke spectrum. Extra pijnlijk is het dat al snel een video opdook uit 2012 waarin Iglesias in een toespraak kritiek uitte op Economieminister Luis de Guindos toen die een loft van 600.000 euro had gekocht. Iglesias trok van leer ,,tegen dit soort politici die in Somosaguas (een luxe buitenwijk van Madrid) wonen, in villa’s en lofts, en niet weten wat het is het openbaar vervoer te nemen. Willen jullie het beheer van de economie overlaten aan mensen die 600.000 euro verspillen aan een luxe loft?”

Volledig scherm Blik op de tuin van de villa.

Iglesias zei op Facebook dat hij nog steeds achter die uitspraak staat. ,,Op 30 jaar betalen wij elk de helft af van dat bedrag. En wij betalen om een huis te kopen waarin we zullen wonen, niet om te speculeren.” Bewijs dat De Guindos zijn loft kocht om te 'speculeren', gaf Iglesias echter niet.

Intern referendum

De uitleg kan veel militanten van Podemos niet geruststellen. Isidro López, een van de Kamerleden van Podemos is ziedend. "Deze affaire kan een fractie torperen die de hoop is van alle misdeelden om wat te doen aan de privileges van de notabelen." Volgens een ander Podemos-kopstuk, Marcos Martinez, is de aankoop van de villa "ethisch onfatsoenlijk".