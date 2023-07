Spaanse onderzoekers vinden waardevol stuk gesteente in dikke darm dode potvis

Een potvis die in mei aanspoelde op het Spaanse eiland La Palma had wel iets heel bijzonders in zijn dikke darm zitten. Tijdens de sectie op het strand werd een massief steenachtig voorwerp gevonden ín het dier. En het is nog kostbaar ook.

,,Wat ik eruit haalde was een steen met een diameter van ongeveer 50 tot 60 centimeter", vertelt onderzoeker Antonio Fernández Rodriguez aan The Guardian. Het had volgens hem een gewicht van meer dan 9 kilo.

Vulkaanuitbarsting

Onderzoekers van de Universiteit van Las Palmas werden ingeschakeld nadat de walvis op 21 mei aanspoelde. Vastberaden waren ze om achter de doodsoorzaak te komen, schetst de Britse krant. Vermoed werd dat het met de spijsvertering te maken had.

Tijdens het secuur onderzoeken van de darm kwamen ze het stuk gesteente tegen. Het bleek een blok ambergris. Een stof die ook gebruikt wordt bij de productie van parfum. In het begin heeft ambergris een vieze geur. Een theorie is dat amber wordt gevormd uit de verteerde rugschilden van inktvissen, het hoofdvoedsel van potvissen. Na jaren drijven in zee en blootstelling aan zon en zout wordt het een compacte steen die aanvoelt als was en een zoete geur heeft.

Mogelijk scheurt een darm van een potvis door als een stuk ambergris te groot wordt. Vissers vinden soms drijvende klompen op zee die tientallen kilo's zwaar zijn. Het gris is zeldzaam en daarmee heel waardevol. Naar schatting heeft Rodriguez een stuk van zo'n 500.000 euro te pakken.

De universiteit gaat kijken of er iemand is die het wilt kopen. De winst zou dan gaan naar slachtoffers van de vulkaanuitbarsting op La Palma. In september 2021 begon de vulkaan lava te spugen. Duizenden mensen raakten daardoor hun huis kwijt.

