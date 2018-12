Sovjetnostalgie in Rusland naar recordhoogte

De ineenstorting van het rode rijk had volgens hem helemaal niet hoeven te gebeuren. ,,We hadden de Sovjet-Unie van binnenuit kunnen hervormen op basis van de processen glasnost (‘openheid’) en perestrojka (‘wederopbouw’), die Gorbatsjov al was begonnen. Het was een politiek besluit ermee te stoppen, niet een economisch.’’



Evenals Fedorkov missen de meeste respondenten (52 procent) de Sovjet-Unie, vanwege de ontrafeling van het gezamenlijke economische systeem dat de vijftien republieken bijna zeventig jaar bij elkaar hield. Na de implosie van het land eind 1991 zijn er verschillende onderlinge economische samenwerkingsverbanden aangegaan, maar geen ervan is vergelijkbaar met die van de Sovjet-Unie.



De tweede reden dat het verleden knaagt bij de Russen (36 procent), is het gevoel niet langer tot een wereldmacht te behoren. Dat lijkt paradoxaal, want zeker de laatste vijf jaar heeft Rusland hard gewerkt aan een comeback op het wereldtoneel.



,,Ouderen zijn gewoon ontevreden met de gang van zaken in Rusland. En dat leidt tot nostalgie naar de Sovjet-Unie’’, verklaart Andrej Kolesnikov van de denktank Carnegie-centrum in Moskou. ,,Russische jongeren kennen de realiteit simpelweg niet goed. Ze hebben heimwee naar iets wat er nooit was.’’