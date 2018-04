Southwest geeft schadevergoeding om ontplofte motor

In een brief aan de passagiers verontschuldigt de maatschappij zich voor het dodelijke ongeval en biedt een waardechèque aan ter compensatie. Kamau Siwatu is één van de passagiers die de brief ontvingen, zo vertelde hij aan CNN. ,,We zijn blij met u als klant en hopen dat u ons nog een kans geeft om het vertrouwen in Southwest te herstellen als maatschappij waar je op kunt bouwen voor je reisbehoeften", valt er in zijn brief te lezen.



De brief gaat verder: ,,Vanuit die gedachte sturen we u een chèque ter waarde van 5000 euro om uw directe financiële behoeftes te kunnen voldoen." Bovenop het geld biedt Southwest ook nog een reischèque aan van 1000 dollar per persoon. Het is niet duidelijk hoeveel passagiers de brief hebben gekregen.