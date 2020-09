Songfestival-zanger demonstreert nu in Belarus: ‘Het zal nooit meer hetzelfde zijn’

Hoe het Eurovisie Songfestival in Rotterdam er in 2021 ook uitziet, vast staat dat het Belarussische duo VAL niet deelneemt. De officiële lezing van de Belarussische staatstelevisie, die de groep nota bene dit jaar zelf inzond voor de geannuleerde 2020-editie, luidt dat de groep ‘te slecht’ is. De bandleden stellen dat een kritisch interview over de chaos in hun land ze de das heeft omgedaan.