‘Soldaten in T-shirts’ claimen aanslag op Venezolaanse president Maduro

De actiegroep 'Soldaten in T-shirts' (Soldados de Franelas) claimt de aanslag. Het zou kunnen gaan om een binnenlands complot, van dissidente soldaten en burgers. Ze beweren twee drones te hebben bepakt met het explosief C4. De bestuurbare projectielen zouden tijdens de militaire parade op de president en zijn entourage zijn afgestuurd. "We hebben laten zien dat ze kwetsbaar zijn. Vandaag is het niet gelukt, maar dat is slechts een kwestie van tijd”, zo meldt de organisatie op Twitter. In eerdere berichten suggereert de groepering op te komen voor de militaire eer van Venezuela die door Maduro zou zijn verkwanseld.

De Venezolaanse overheid bevestigde al snel dat er explosieven in de buurt van de president waren gevlogen met drones. ,,Onze onderzoeken tonen aan dat er explosies waren van verscheidene drones vlakbij het podium", zei minister van Informatie Jorge Rodriguez op de staatstelevisie. ,,We hebben bewijs dat dit een moordaanslag was. Ze hebben gefaald."

De Colombiaanse regering noemde de beschuldiging dat president Juan Santos betrokken was bij samenzwering tegen Maduro ,,absurd''. Bogotá benadrukte dat er geen enkele reden was om naar Santos te wijzen.

Er is nog steeds veel verwarring rond de aanslag. Sommige bronnen zijn het niet mee eens met het droneverhaal en houden vol dat er een gasfles ontplofte in een flat vlakbij de locatie van de president. Daarna zouden scherpschutters een drone van de staatstelevisie hebben neergehaald.

Veroordeeld

Verschillende linkse regimes in Zuid-Amerika hebben de aanval direct en unaniem veroordeeld. De voormalige Cubaanse president Raul Castro herhaalde de onvoorwaardelijke steun van zijn land aan Maduro. President Evo Morales van Bolivia hekelde een “aanval tegen de menselijkheid”.