Soedanese regeringsleden uit kabinet afgezette al-Bashir gearresteerd

Ontvoerde Rode Kruis-verpleeg­ster na vijf jaar mogelijk nog in leven

5:34 Een Nieuw-Zeelandse verpleegster die ruim vijf jaar geleden in Syrië werd ontvoerd, is mogelijk nog in leven. Dat zegt het Internationale Comité van het Rode Kruis, dat haar naam nu voor het eerst vrijgeeft in een poging haar vrijlating te bespoedigen.