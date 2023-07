Snikheet weekend in Griekenland, nieuwe hittegolf komt eraan

Griekenland maakt zich op voor een snikheet weekend. Volgens Griekse meteorologen loopt de temperatuur vandaag in sommige delen van het land op tot 44 graden. Zondag wordt het zelfs nog een graad warmer. De vrees is dat het aantal bosbranden verder toeneemt.

De Griekse autoriteiten adviseren mensen de komende dagen vooral binnen te blijven. Toeristische hotspots zoals de Akropolis in Athene, sluiten tijdens de heetste uren van de dag wederom de deuren. Weerdienst HNMS - het Griekse KNMI - voorspelt dat het weleens het heetste weekend in juli in vijftig jaar kan worden. Vooral het oosten en het midden van het land krijgen te maken met extreem hoge temperaturen.

Hittegolf tot eind juli

Maandag daalt het kwik zeer waarschijnlijk onder de 40 graden, maar vanaf dinsdag staat het land een nieuwe hittegolf te wachten die mogelijk tot eind deze maand duurt. ,,Een groot deel van het land, waaronder Athene, krijgt vanaf dinsdag te maken met een temperatuur die zes of zeven dagen lang hoger is dan 40 graden’’, aldus meteoroloog Panagiotis Giannopoulos tegen het Franse persbureau AFP. Weerkundigen waarschuwen dat de nieuwe hittegolf vergelijkbaar is met de snikhete periode in 1987, in dat jaar kwamen honderden mensen om door het extreme weer.

De hittegolf is ook slecht nieuws voor de natuur, de Grieken vrezen dat het aantal bosbranden verder toeneemt. Momenteel woeden er zo'n tachtig branden. Om ze te blussen krijgt het brandweerkorps hulp van brandweermensen uit Polen, Slowakije, Roemenië en Bulgarije. En Frankrijk, Italië en Turkije hebben speciale blusvliegtuigen gestuurd om de natuurbranden te doven. Afgelopen week woedden er grote bosbranden in de buurt van Athene en bij de stad Korinthe. In badplaats Loutraki moesten 1200 kinderen worden geëvacueerd uit vakantiekampen. Meerdere huizen en auto's zijn door de brand verwoest.

Ook zeewater steeds warmer

Hoge temperaturen zijn niet ongewoon in het zuiden van Europa, maar volgens wetenschappers is er door de klimaatverandering wel sprake van meer én intensievere hittegolven. De mate waarin dit gebeurt, ligt in Europa hoger dan elders in de wereld. De voorspellingen voor deze zomer zijn erger dan vorig jaar door het weerfenomeen El Niño, dat voor het eerst in vier jaar weer opduikt. Daarnaast wordt ook het zeewater steeds warmer, de temperatuur van de Middellandse Zee is op sommige plaatsen ruim 2 graden warmer dan normaal in deze tijd van het jaar. Zo ligt de gemiddelde watertemperatuur bij de kust van Spanje deze maand op 24,6 graden. Normaal is dat 22,4 graden.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept wereldleiders op nu te handelen tegen de klimaatcrisis omdat op veel plekken recordtemperaturen worden gemeten. De opwarming van de aarde is geen waarschuwing, stelt WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus in een tweet. ‘Het gebeurt nu.’ In veel delen van de wereld wordt maandag de heetste dag ooit voorspeld, benadrukt de WHO-leider. ‘En deze records zijn dit jaar al een paar keer verbroken. Hittegolven brengen onze gezondheid en levens in gevaar.’

Hagelstenen van 10 centimeter

Zuid-Europa kampt al dagen met hitte. Het warmst werd het afgelopen week woensdag op Sardinië, waar een meetstation in het binnenland heel kort de 46,2 graden aantikte. Maar het is niet alleen de hitte die in dit deel van Europa toeslaat. Delen van Italië, Kroatië en Slovenië kregen te maken met zware buien en overstromingen. In Noord-Italië raakten in de nacht van woensdag op donderdag meer dan honderd mensen gewond toen een hagelstorm over het gebied trok. Ook vrijdag vielen ten westen van Milaan hagelstenen van meer dan 10 centimeter groot.

Volledig scherm In het noorden van Italië vielen hagelstenen groter dan een hand. © Facebook / Tornado in Italy

