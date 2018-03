Sluiting ambassade VS Ankara na dreiging IS en andere extremisten

De Amerikaanse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara wil geen nadere uitleg geven over de dreiging die aanleiding was om het gebouw voor onbepaalde tijd te sluiten. De dreiging van een mogelijke terroristische aanslag komt niet alleen uit de hoek van IS, maar ook van andere anti-Amerikaanse extremisten.

In 2013 was het Amerikaanse diplomatieke hoofdkwartier in het hart van de Turkse hoofdstad Ankara doelwit van een zelfmoordaanslag, die werd opgeëist door de illegale extreem-linkse groep DHKP-C. Bij de aanslag van deze Revolutionaire Volksbevrijdingspartij – Front kwam een Turkse bewaker om het leven en raakten drie voorbijgangers gewond.



Om de Amerikaanse ambassade beter te beschermen, zal het huidige gebouw over enige tijd worden verlaten en verhuizen naar een veel veiliger plek op een heuvel in een bosrijke omgeving waar ook het paleis van Erdogan is gebouwd. De grond is al aangekocht en de werkzaamheden voor het gebouw dat als een fort zal worden beveiligd, zijn begonnen.

Betrekkingen op dieptepunt

De betrekkingen tussen de Navo-bondgenoten Amerika en Turkije bevinden zich op een dieptepunt en de anti-Amerikaanse stemming is door het opgeklopte nationalisme in Turkije groter dan ooit. Een voorbeeld is dat de straat waaraan de Amerikaanse ambassade ligt, kortgeleden werd omgedoopt tot de Olijftakstraat.



Dit uit protest tegen wat de Turkse autoriteiten zien als het gebrek aan steun van Amerika voor de Turkse ‘strijd tegen het terrorisme’, onder meer in het noorden van Syrië. Daar begon het Turkse leger op 20 januari de operatie ‘Olijftak’ tegen de Koerdische YPG-militie, die als terroristen worden gezien in Ankara wegens hun relatie met de PKK.

Washington geen bondgenoot

De overgrote meerderheid van de Turken is ervan overtuigd dat Washington zich niet gedraagt als een bondgenoot maar als een vijand. Waarom? Door de samenwerking met de Koerdische YPG-militie in Syrië en door de weigering van de Verenigde Staten om Fethullah Gülen, die door de Turkse autoriteiten wordt gezien als het brein achter de verijdelde militaire staatsgreep, uit te leveren.



Turkije voert een strijd om te overleven tegen dodelijke bedreigingen van terroristische organisaties – PKK, Gülen, IS – en krijgt daar weinig of geen steun voor van Washington. Dat is de overtuiging van president Erdogan, die er op blijft hameren dat de Amerikaanse autoriteiten zich niet aan hun beloften aan Turkije houden. Zoals de belofte dat de Koerdische YPG-militie haar door het Pentagon geleverde wapens zou inleveren na het verslaan van IS. En de belofte dat de Koerden de stad Manbij zouden verlaten na het verdrijven van de IS terroristen daar.

Crisis

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, gaf drie weken geleden bij zijn bezoek aan president Erdogan in Ankara toe dat er sprake was van een crisis. Hij beloofde dat de 'strategische partners', die de afgelopen maanden meer op vijanden leken, 'niet langer alleen zullen optreden.'



Hij slaagde er niet in de problemen op te lossen, maar er komen drie Turks-Amerikaanse werkgroepen bestaande uit diplomaten, militairen en hoge medewerkers van de inlichtingendiensten die zich vanaf half maart zullen buigen over de drie meest nijpende kwesties: het vertrek van de Koerdische YPG-militie uit de vooral door Arabieren bewoonde Syrische stad Manbij, de Amerikaanse samenwerking met de YPG en de aanpak van het netwerk van Fethullah Gülen.

Kou even uit de lucht