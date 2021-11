Slotakkoord ter afsluiting van klimaattop Glasgow na ‘nachtje slapen’ verder besproken

Landen op de klimaattop in Glasgow praten vandaag vanaf 11.00 uur Nederlandse tijd verder over het mogelijke slotakkoord, waarmee de top moet worden afgesloten. Nieuwe versies van de slotteksten worden vanochtend gepresenteerd door de voorzitter van de top Alok Sharma.

De top in Schotland zou eigenlijk gisterenavond eindigen, maar het is vooralsnog niet gelukt tot overeenstemming te komen. De landen bleven het tot nu toe oneens over drie hoofdonderwerpen: de financiële hulp aan armere landen, de uitfasering van kolen en het staken van subsidies op fossiele brandstoffen.



Ook staat de vraag open hoe snel landen hun plannen moeten presenteren om de CO2-uitstoot terug te dringen. Volgens wetenschappers wordt het schema om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs, uit 2015, te bereiken nu niet gehaald. De opwarming van de aarde moet voor het einde van de eeuw worden beperkt tot 1,5 graad Celsius.



Nachtje slapen

De Britse premier Boris Johnson zei gisteren dat er een ‘ambitieus resultaat’ in zicht is, na de twee weken durende besprekingen in Glasgow. De voorzitters van de besprekingen braken die tegen de gewoonte in af en spoorden de delegaties aan rust te nemen in plaats van heel de nacht door te gaan.



De onderhandelaars hopen dat een ‘nachtje slapen’ meehelpt bij het sluiten van een overeenkomst waarvan kan worden gezegd dat het een geloofwaardig plan is om een wereldwijde aanpak van het broeikasprobleem te stimuleren. Over de exacte bewoordingen die landen daartoe opgeroepen, moet flink worden onderhandeld.



Alle landen krijgen daarom vanochtend de kans hun mening te geven over wat er op dat moment op papier staat, tijdens een korte informele vergadering. Sharma zal dan zelf ook de stand van zaken weergeven. Een formele vergadering met alle 197 landen wordt vanmiddag verwacht.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Een demonstrant in Glasgow had zich verkleed als premier Johnson en vroeg zich af waar het geld voor klimaatverandering blijft. Geld dat er blijkbaar voor fossiele brandstoffen wel is. © AP

Weinig fiducie

Dat niet iedereen fiducie in het tempo van de klimaatonderhandelingen heeft, bleek gisteren opnieuw. Er waren tal van protesten in Glasgow rond de VN-top. De demonstranten lieten luidkeels blijken dat actie geboden is. Actievoerders van Extinction Rebellion overgoten zichzelf buiten met nepbloed, meldde The Guardian.

Het ‘bloed’ stond symbool voor ‘de mensen die zijn gestorven door de klimaatcrisis en de mensen die nog dood zullen gaan vanwege de passiviteit van de onderhandelaars bij de top. De actiegroep heeft voor vandaag een mars door Londen naar het Britse parlement aangekondigd, meldt Sky News.

Zelfs gisterenavond laat was er nog een actie in het congresgebouw waar de klimaattop plaatsvindt. Milieubeweging Greenpeace liet midden in het conferentiecentrum een reusachtige ballon op die de aarde moest voorstellen. Op een rood spandoek prijkte de tekst ‘Niet te koop’.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Leden van de Rode Rebellenbrigade van Extinction Rebellion demonstreren voor het congresgebouw in Glasgow. © REUTERS

Topvervuiler

De top in Glasgow is zelf mogelijk de meest vervuilende van alle VN-klimaattoppen tot nu toe, schrijft The Washington Post. COP26 zal volgens voorlopige berekeningen ongeveer 102.500 ton CO2 en andere broeikasgassen uitstoten. Dat is twee keer zo veel als tijdens de toppen in Madrid in 2019 en in Parijs in 2015.



Een reden voor de relatief hoge uitstoot is dat deze klimaattop groter is dan vorige edities. En dat ondanks de inzet van herbruikbare koffiebekers, zuinige toiletten en zelfs een vegetarische versie van het bekende Schotse gerecht haggis. Ook brandt de verwarming langer, omdat de top langer duurt dan voorzien.



Pas na het einde van de top kan de volledige uitstoot van de bijeenkomst worden berekend, meldde de Britse overheid aan de krant. Wel stelt men dat de manier van het berekenen deze keer verschilt van andere jaren. Zo wordt de uitstoot over een groter terrein berekend dan waar de top gewoonlijk wordt gehouden.

Volledig scherm Een activist beeldt uit waar de mensheid heengaat als de klimaatdoelen niet worden gehaald. © EPA

Volledig scherm Langeafstandszwemmer Peter Green spreekt zich uit tegen lozingen op zee en in rivieren. © Getty Images

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: