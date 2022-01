Sleurt Ghislaine Maxwell prins Andrew mee in haar val in misbruikzaak?

Een poging van Andrew om de voortgang van een rechtszaak te blokkeren die tegen hem is aangespannen door een van de slachtoffers van miljardair Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell, is mislukt. Virginia Roberts Giuffre (38) houdt vol dat Andrew haar seksueel heeft misbruikt toen ze 17 was. Andrews advocaten wilden dat de zaak geseponeerd zou worden omdat Giuffre in 2009 een schikkingsovereenkomst met Epstein had getekend. Bovendien zou ze daarna enige tijd in Australië hebben gewoond, wat volgens de advocaten van de prins een extra reden kon zijn een rechtszaak in de Verenigde Staten ongegrond te verklaren.