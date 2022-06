Slachtoffers van wapengeweld aan het woord in Amerikaans Congres: ‘Ik bedekte me met bloed van een klasgenoot om mezelf te redden’

In het Amerikaans Congres werden woensdag in de aanloop naar een debat over wapenwetten emotionele getuigenissen gedeeld door slachtoffers van het wapengeweld. Een 11-jarig meisje dat de recentelijke schietpartij op de basisschool in Texas overleefde, vertelde woensdag in een videoverslag aan het Amerikaans Congres hoe ze zichzelf bedekte met het bloed van een dood klasgenootje om te voorkomen dat ze werd neergeschoten.

Democraten willen naar aanleiding de aanhoudende schietpartijen de wapenwetten strenger maken, maar krijgen daarbij veel tegenstand van de Republikeinen. Zij houden vast aan het tweede amendement van de grondwet, waaruit op te maken valt dat iedere burger het recht heeft om een wapen te dragen.

Miah Cerrillo, een elfjarig meisje aan de Robb Elementary School, vertelde wetgevers in een vooraf opgenomen video dat ze zag hoe een leraar in het hoofd werd geschoten voordat ze een plek zocht om zich te verstoppen. ,,Ik dacht dat hij terug zou komen dus bedekte ik mezelf met bloed,” vertelde Miah aan de parlementsleden. ,,Ik smeerde het over me heen en bleef gewoon stil”. Ze belde 911 met de telefoon van de overleden leraar en smeekte om hulp.

Negentien kinderen en twee leraren kwamen om toen een 18-jarige schutter op 24 mei het vuur opende met een automatisch wapen op de school.

In de video van woensdag vraagt Miah’s vader, Miguel Cerillo, aan zijn dochter of ze zich nog veilig voelt op school. Ze schudt haar hoofd van nee. ,,Waarom?” vraagt hij. ,,Ik wil niet dat het nog een keer gebeurt”, antwoordt ze.

Het is de tweede dag dat wetgevers aangrijpende getuigenissen hebben gehoord over de epidemie van vuurwapengeweld in de VS. Dinsdag hoorde een senaatscommissie de zoon van een 86-jarige vrouw die werd gedood toen een schutter op 14 mei in Buffalo (New York) het vuur opende in een supermarkt. Tien zwarte mensen kwamen om.

Volledig scherm De elfjarige Miah Cerrillo getuigt in de hoorzitting over het wapengeweld in de VS. © AP

‘Ongelooflijke moed’

De getuigenissen in het parlement komen op een moment dat wetgevers bezig zijn een tweepartijdig akkoord te bereiken over wapenveiligheidsmaatregelen.

Carolyn Maloney, de voorzitster van de Congrescommissie die hier over gaat, riep de hoorzitting op om de nadruk te leggen op de menselijke impact van wapengeweld en de dringende behoefte aan wapenbeheersingswetgeving. ,,Ik vraag elk lid van deze commissie om met een open hart te luisteren naar de moedige getuigen die naar voren zijn gekomen om hun verhaal te vertellen over hoe vuurwapengeweld hun leven heeft beïnvloed”, zei Maloney in haar openingswoord. ,,Onze getuigen van vandaag hebben pijn en verlies doorstaan. Toch geven ze blijk van ongelooflijke moed door hier te komen om ons te vragen ons werk te doen.”

Maar zelfs terwijl sommige parlementsleden tranen lieten bij de getuigenissen, veranderde de hoorzitting in een controversieel debat over wapenbeheersing. Verschillende Republikeinen in het panel richtten het gesprek op de individuen die misbruik maken van wapens.

Republikein Andrew Clyde, die een wapenwinkel heeft, riep scholen op om de deuren op slot te doen, te zorgen voor één toegangspunt en ‘een vrijwillige kracht van goed opgeleid en gewapend personeel, naast een schoolagent’.

De ouders van de slachtoffers en overlevenden smeekten wetgevers om de dood en pijn van hun kinderen niet tevergeefs te laten zijn. Nadat Miah had gesproken, vertelde haar vader aan de wetgevers dat hij getuigde omdat ‘ik mijn kleine meisje had kunnen verliezen.’ ,,Maar ze is niet meer hetzelfde meisje waarmee ik vroeger speelde,” zei Cerrillo, “Scholen zijn niet meer veilig. Er moet echt iets veranderen.”