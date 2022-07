Slachtoffers bij schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen, verdachte aangehouden

met videoBij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn vanavond meerdere mensen gewond geraakt. De politie meldt dat in verband met het incident een verdachte is gearresteerd. Op sociale media circuleren beelden van tientallen mensen die gillend naar buiten vluchten. Er zijn ook schoten te horen.

De schietpartij vond plaats in Fields, het grootste winkelcentrum van het land, gelegen tussen het stadscentrum van Kopenhagen en de luchthaven. De politie is daar nog altijd massaal ter plaatse. ,,Er is geschoten op mensen en er zijn meerdere mensen geraakt”, aldus een politiewoordvoerder. Burgemeester Sophie Hæstorp Andersen noemt de berichten over de schietpartij ‘gruwelijk’. ,,We weten nog niet zeker hoeveel er gewond of dood zijn, maar het is heel ernstig”, laat ze weten.

Huilende mensen

De Deense politie meldt op Twitter dat een persoon is aangehouden in verband met de schietpartij. Het is nog niet duidelijk of dit de schutter betreft. ,,We zijn momenteel niet in de mogelijkheid om meer te vertellen over de identiteit van die persoon”, klinkt het. De politie doet een nadrukkelijke oproep aan getuigen. ,,Als je iets hebt gezien, gehoord of gefilmd, neem dan contact met ons op.”

Internationale media als Reuters en AFP publiceren foto's van zwaarbewapende politieagenten ter plaatse, en van mensen die huilend wegrennen van het winkelcentrum. De Deense krant Ekstra Bladet sprak met een getuige. Die vermoedde dat de schietpartij plaatsvond in de buurt van een restaurant. Ook de krant Berlingske sprak ter plaatse getuigen.

Verstoppen in KFC

Het eerste schot zou volgens getuigen zijn gelost om 17.32 uur. Daarop begon iedereen weg te rennen. Toen kwam het tweede schot en begon iedereen te schreeuwen. ,,Veel mensen verstopten zich in een personeelsruimte van een Kentucky Fried Chicken-restaurant (KFC)”, vertelt een personeelslid. Een getuige die in dit restaurant aan het werk was hoorde 'zes of zeven' schoten.

„Mensen vluchten massaal onze winkel binnen en doken over de toonbank. We hebben ons verstopt in de kleedkamer voor het personeel en zijn later naar de bovenverdieping van het winkelcentrum gevlucht. Na ongeveer een uur kregen we te horen dat we veilig naar buiten konden. Het was doodeng.”

De burgemeester van Kopenhagen stelt dat de hulpdiensten van de gemeente zijn ingeschakeld om de politie te ondersteunen in het veiligstellen van de situatie.

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Mensen rennen in paniek weg van het winkelcentrum, terwijl agenten zich om een slachtoffer bekommeren. © ANP / EPA

Harry Styles

Het winkelcentrum ligt op amper enkele honderden meters van de Royal Arena, waar de Britse singer-songwriter Harry Styles vanavond rond 20.00 uur een optreden zal geven. Hij is vooral bekend als lid van de Britse/Ierse band One Direction en als solozanger.

Vooralsnog gaat het concert van de Britse zanger door. Live Nation Denemarken schrijft dat beveiligingsmedewerkers ‘in nauw contact staan met de politie die de situatie onder controle heeft’. ‘De politie heeft ook toestemming gegeven om het concert door te laten gaan’, staat in een verklaring op Facebook. ‘We zijn in gesprek met de artiest en het plan is nu om het concert een uur later te laten beginnen.’ De mededeling kan overigens niet op bijval rekenen. ‘Dit kun je niet menen’, luidt een van de vele reacties onder het bericht.

Volgens Live Nation zit al meer dan de helft van het publiek op haar plek in de uitverkochte zaal. ‘De rest van de fans zullen we zo snel en rustig mogelijk de Royal Arena in begeleiden.’ De organisator geeft toe dat de arena door inzet van hulpdiensten moeilijker bereikbaar is.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Bekijk hier al onze nieuwsvideo's: