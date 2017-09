Sint Maarten likt zijn wonden terwijl verwoestende orkaan Irma verder trekt

Orkaan Irma is met donderend geraas over de Cariben heen gewalst en op weg naar de Bahama's - en wellicht Florida. Sint Maarten likt zijn wonden en kijkt met een schuin oog naar de volgende orkaan die er aan zou kúnnen komen: José.

Nu de enorme verwoestingen op diverse eilanden in de Cariben duidelijk zijn en Irma op volle kracht doortrekt richting het westen, slaan onder meer de Bahama's en Florida alarm. Het is niet precies te zeggen welke kant Irma zal opgaan, maar de zwaarste orkaan in vele jaren dwingt de hele regio de grootste maatregelen te nemen.

Irma raast door

Deze ochtend rond 8.00 uur zal het oog van orkaan Irma ongeveer 250 kilometer ten noorden liggen van het oostelijkste puntje van de Dominicaanse Republiek. ,,Het lijkt erop dat dit land en Haïti net de dans ontspringen'', zegt Wilfred Janssen van Weerplaza, kijkend naar diverse weermodellen. ,,Maar de eilanden daarna, de Turks- en Caicoseilanden, krijgen wel vol met Irma te maken.''

Voor Irma houdt ook president Trump zijn hart vast. De president van de Verenigde Staten heeft de noodtoestand al uitgeroepen voor Florida. De autoriteiten op de Bahama's zijn van plan de bevolking op zes zuidelijke eilanden te evacueren. Irma zal vandaag niet in kracht afnemen en morgen ook niet. ,,De omstandigheden zijn solide'', zegt Janssen. ,,Irma heeft wel een tikje gehad van Sint Maarten, maar gezien de route die ze gaat, zal ze weer volop aansterken tot categorie vijf. En dat blijft wel even zo.''

Na de Bahama's lopen de voorspellingen over Irma's verwoestende route uiteen. ,,Raast ze de Golf van Mexico in, gaat het richting Cuba of pakt ze Miami mee? Het kan allemaal'', zegt Janssen. In de regio houdt iedereen rekening met het ergste. In Miami gaan kantoren en scholen vandaag en morgen dicht en zijn hulpbehoevenden geëvacueerd. In Broward County, de regio ten noorden van Miami, worden schuilkelders gereedgemaakt waar 33.000 mensen in kunnen. Het gebied rond het zuidelijkste puntje van Florida, Key West, evacueert toeristen.

Enorme rijen

,,Iedereen moet een evacuatieplan maken en levensmiddelen en benzine inslaan. Het water is op in de supermarkten en er staan enorme rijen bij de benzinepompen. Ook zijn de scholen gesloten'', vertelt Ellen Jaspers, die met haar man door Florida reist. Het stel is nu bij Daytona Beach, maar vertrekt vandaag nog naar Memphis, ver weg van Irma.

Ondertussen doemt ver weg richting het oosten, op de oceaan, wellicht een nieuw gevaar op: José. Weer een orkaan, die volgens sommige voorspellingen dezelfde weg kán bewandelen als Irma.