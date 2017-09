Sint-Maarten heel tevreden over Nederlandse hulp

Goudzoekers slachten leden geïsoleerde Amazone-stam af

12:19 Een groep goudzoekers in Brazilië heeft in een afgelegen stuk van het Amazonewoud ongeveer tien leden van een geïsoleerde stam afgeslacht. De mannen pochten over de moordpartij in een kroeg waar ze na hun daad naartoe gingen. De overheid van het Zuid-Amerikaanse land is een onderzoek gestart.