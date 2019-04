Simon Cowell in tranen na emotioneel verhaal over politiehond Finn in ‘Britain’s Got Talent’

VIDEOJurylid Simon Cowell (59) hield het niet droog tijdens de afgelopen aflevering van ‘Britain’s Got Talent’. Het verhaal over politiehond Finn die ternauwernood een messteek overleefde toen hij zijn baasje wilde redden, liet trouwens niemand onberoerd.

Volledig scherm Dave en Finn © ITV

Het was politieman Dave (42) die samen met zijn hond Finn het podium van ‘Britain’s Got Talent’ betrad. Finn bleek over bijzondere gaven te beschikken. Want vooraf had Dave aan jurylid David Walliams gevraagd eender welk woord op een stuk papier te schrijven. Dat moest hij dan laten zien aan de hond Finn, die het juiste woord ‘tafel’ dan doorgaf aan zijn baasje.

Iedereen in het publiek was onder de indruk, maar het was pas toen duidelijk werd wat er in het verleden met Finn gebeurd was, dat de tranen begonnen te vloeien. In een presentatie vertelde politieman Dave dat hij enkele jaren geleden werd aangevallen door misdadigers. Zonder twijfelen sprong Finn tussen beiden en de daders staken de hond neer met een 15cm lang mes. Na een lange revalidatie en met behulp van een team dierenartsen geraakte Finn er uiteindelijk toch door. Dave dankt zijn leven dus aan zijn beste vriend.

Volledig scherm Finn © ITV