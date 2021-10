‘Sigarettenverkoop voor het eerst in twee decennia gestegen in VS tijdens coronajaar’

coronastressDe verkoop van sigaretten en rookloze tabaksproducten in de Verenigde Staten is vorig jaar voor het eerst in twee decennia gestegen, blijkt uit overheidsdata. Experts vrezen dat pandemische stress de aanleiding was voor een toename van het roken, schrijft The Washington Post .

De verkoop van verslavende, kankerverwekkende producten vertoont al decennialang een dalende trend door een reeks antirookprogramma’s van de Amerikaanse overheid, aldus de krant.

Maar in coronajaar 2020 hebben de grootste sigarettenproducenten in de VS naar schatting 203,7 miljard sigaretten verkocht aan groothandelaren en detailhandelaren, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 800 miljoen ten opzichte van 2019. Ook de verkoop van rookloze tabaksproducten zoals pruimtabak steeg licht.

Erika Sward van de American Lung Association noemt de nieuwste cijfers ‘zeer verontrustend’. Volgens haar wordt de omzetstijging waarschijnlijk veroorzaakt door mensen die eerder waren gestopt met roken, maar tijdens de pandemie opnieuw zijn begonnen. Stressbestrijding is een belangrijke factor bij rokers.

Tabaksbestuurders zijn van mening dat stimuleringsmaatregelen en verbeterde werkloosheidsuitkeringen in de VS ook een verschil hebben gemaakt, aangezien rokers met een lager inkomen in staat zijn geweest om in bulk te kopen in winkels. Verder zorgen minder sociale gebeurtenissen in het algemeen voor meer tabaksgebruik.

Het is onduidelijk hoe de verkoopcijfers zich in Nederland hebben ontwikkeld in 2020.