Sheriff Las Vegas: Moeilijk te geloven dat schutter alleen opereerde

,,Misschien is hij een superman’'', sprak Lombardo. Daarna corrigeerde hij zijn woordkeuze, omdat superman in Amerika een positieve held is. ,,Je weet wel, een super yay-hoo die in zijn eentje handelde. Maar dat is moeilijk te geloven.''



Paddock, een multimiljonair die geregeld met forse bedragen 'verantwoord' gokte, richtte zondag een bloedbad aan vanuit een hotelkamer op de 32ste verdieping. Hij schoot 58 mensen dood en verwondde er meer dan 500 op een countryfestival in de gokstad in Nevada. De schietpartij hield volgens de autoriteiten negen tot elf minuten aan. De autoriteiten tasten nog in het duister over het motief van de dader.



Lombardo zei tijdens de persconferentie dat in de auto van Paddock nog eens 1.600 stuks munitie werden gevonden. Ook werd explosief materiaal in de wagen aangetroffen. Wat hij daarmee van plan was, is niet duidelijk, zei de sheriff. Eerder werd al bekend dat in de hotelkamer van Paddock 23 wapens werden gevonden, in twee woningen van hem nog eens 26. Twaalf van de geweren in zijn hotelkamer waren zo bewerkt dat ze net als een machinegeweer honderden kogels per minuut konden afvuren.