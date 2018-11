Shannon kreeg 46 messteken van overspelige man: ‘Toch wil ik gezin met hem’

De 25-jarige man ging op 11 januari helemaal door het lint, schrijven Britse media. Shannon kreeg onder meer veertien messteken in de borststreek en tien in de buik. Haar longen begaven het en ze bleef achter met tal van littekens. De jonge vrouw had maar liefst zeventien dagen nodig om in het ziekenhuis te herstellen van haar verwondingen. Daarna keerde ze terug naar haar huis in het Britse dorp Hextable.



De heftige ruzie gebeurde twee weken nadat Shannon ontdekt had dat haar echtgenoot haar bedrogen had. Ondanks enkele pittige discussies leek ze zich daar bij neer te leggen. Hij had haar een brief geschreven waarin hij plechtig beloofde haar nooit meer te zullen kwetsen.

‘Lever en darmen zwaar beschadigd’

Maar plots sloegen de stoppen toch door. Bij hem. ,,Hij viel haar aan terwijl ze lag te slapen op een stoel”, aldus de openbaar aanklager. ,,Hij zei dat ze moest sterven en haalde verschillende keren uit. Haar longen, lever en darmen raakten zwaar beschadigd. Met haar armen en handen verdedigde ze zich, ook daar staan dus veel krassen op. Het mag een wonder heten dat ze die martelgang overleefd heeft.”



Twee weken na de feiten legde Shannon nog een beschuldigende getuigenis af. ,,Toen Michael me aanviel, was hij met zijn vader aan het bellen”, vertelde ze tegen de politie. ,,Ik riep dat hij een mes had, in de hoop dat hij het kon horen. Hij duwde me tegen de grond en ging geknield over me heen leunen. Hij probeerde mijn armen weg te trekken, ik bleef maar roepen. Ik voelde elke messteek even hard. Toen ik zei dat ik mijn vader wilde bellen, antwoordde hij dat ik moest sterven.”



Michael zou pas stoppen toen zijn ouders en een oom de woning kwamen binnenstormen. ,,‘Wat heb je verdomme gedaan?’, vroegen zijn ouders. Ik kon nog net uitbrengen dat hij me wilde vermoorden en dat ik stervende was”, aldus Shannon.

“Of ik hem vergeven heb? Natuurlijk”

In de rechtbank deed de vrouw echter alsof er geen vuiltje aan de lucht was. ,,Ik wil een toekomst met hem opbouwen en een gezinnetje stichten. Samen het leven verwezenlijken waar we altijd van droomden”, klonk het uit haar mond. ,,Ik bezoek hem zo veel mogelijk in de gevangenis. Of ik hem vergeven heb? Natuurlijk.”



Volgens een psychiater leed Michael op het moment van de feiten aan een kortstondige reactieve depressie en is het ‘hoogst onwaarschijnlijk’ dat het hem nog eens overkomt. Ondanks die positieve vooruitzichten veroordeelde het hof hem toch tot twintig jaar cel wegens een poging tot moord.

