Sesamstraatpretpark aangepast voor autistische kinderen

Sesame Place is gebaseerd op het populaire kinderprogramma Sesamstraat, wat betekent dat figuren als Elmo, Pino en natuurlijk Bert en Ernie er te vinden zijn. De makers van de televisieserie namen zich een aantal jaren geleden al voor om zich te richten op alle kinderen, dus ook die met autisme. Om die reden trad vorig jaar Julia toe tot Sesamstraat, een personage dat zelf autisme heeft.



Een volgende stap was zorgen dat het themapark ook geschikt werd voor autistische kinderen, iets waar door Sesame Place het afgelopen jaar hard aan is gewerkt. Medewerkers kregen een speciale training, op diverse plekken in het park zijn stilteruimtes ingericht waar autistische kinderen even op adem kunnen komen en voor ouders zijn er speciale 'zintuiggidsjes' beschikbaar waarop te zien is welke impact de diverse parkonderdelen hebben op de kinderen. Door dit alles mag het park zich nu officieel een 'Certified Autism Center' noemen.