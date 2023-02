Servische parlementariër stapt op na kijken porno in parlement

Turkije roept Nederland­se ambassa­deur op het matje na sluiting consulaat in ‘psycholo­gi­sche oorlog’

Turkije heeft de ambassadeurs van negen westerse landen op het matje geroepen wegens de sluiting van hun consulaten. Onder die landen zijn ook Nederland, de VS, Zweden, Duitsland en Frankrijk. De landen sloten hun consulaten afgelopen dagen uit veiligheidsoverwegingen. In het land heerst woede richting westerse diplomaten na protesten met koranverbrandingen en -verscheuringen in onder meer Stockholm en Den Haag.

