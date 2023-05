Seksueel misbruik door katholieke geestelijken in Illinois veel groter dan gemeld door kerkleiding

Het seksueel misbruik door geestelijken van de katholieke kerk in de Amerikaanse staat Illinois is veel groter dan aangenomen. Niet 103 geestelijken - zoals de kerk eerder zei - maar 451 vergrepen zich sinds 1950 aan zo'n 2000 kinderen.

Dat heeft de procureur-generaal van de staat dinsdag gemeld op een persconferentie over het voorlopige rapport van het onderzoek. ,,Ik hoop dat dit rapport meer duidelijk maakt over de misbruikers en hoe zij hun machtspositie misbruikten en het vertrouwen schaadden van onschuldige kinderen, maar ook over de kerkleiding die het misbruik verdoezelde’’, zei aanklager Kwame Raoul. ,,De daders zullen misschien nooit ter verantwoording worden geroepen in een rechtbank, maar door ze hier te noemen, stellen we ze in het openbaar verantwoordelijk. Hopelijk helpt het de slachtoffers in het verwerkingsproces. Ze hebben zo lang in stilte geleden.’’

Raoul maakte duidelijk dat in periode 1950-2019 in Illinois zeker 1997 kinderen seksueel misbruikt zijn door 451 geestelijken van de katholieke kerk. De beschuldigingen van misbruik dateren van tientallen jaren geleden en zijn in sommige gevallen gericht tegen priesters die sindsdien zijn overleden. In de staat Illinois wonen ongeveer 3,5 miljoen mensen die zichzelf als katholiek omschrijven.

‘Onvoldoende onderzoek’

Het voorlopige rapport werd nog opgesteld door Raouls voorganger, Lisa Madigan. Het blijkt dat de zes bisdommen in de staat de beschuldigingen van misbruik onvoldoende hebben onderzocht en in sommige gevallen zelfs helemaal geen onderzoek of melding bij jeugdzorg deden. 26 procent van de beschuldigingen werden door de bisdommen ‘geloofwaardig’ bevonden. In 74 procent van de zaken werd geen onderzoek gedaan of de melding als ‘ongegrond’ beschouwd.

Justitie beschuldigt de kerk niet van het achterhouden van namen van geestelijken die misbruik zouden hebben gepleegd, maar meldt wel dat de lijst van daders vele malen langer is dan de kerk eerder bekendmaakte. Volgens het rapport gaan de problemen verder dan een gebrek aan inspanning van de kerk: in sommige gevallen probeerde de kerk de aanklagers tegen te werken.

Nog veel hoger

De bevindingen worden ‘verbazingwekkend’ genoemd door organisatie Snap, die in Amerika slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken bijstaat. Tegelijkertijd meent de organisatie dat de werkelijke aantallen slachtoffers waarschijnlijk nog vele malen hoger liggen. ,,Tot 2018, toen het onderzoek begon, hield de kerkleiding daders van misbruik buiten schot, weigerde zij hen te noemen en de waarheid van slachtoffers te erkennen. We vinden het in één woord walgelijk dat deze veronderstelde herders zo schaamteloos liegen.”

Snap roept andere staten op eenzelfde onderzoek te doen naar de bisdommen in hun gebied. Eerder leidde een grootschalig rapport uit de staat Pennsylvania uit 2018 ertoe dat ook andere Amerikaanse staten, zoals nu Illinois, startten met een eigen onderzoek. In Pennsylvania ging het om gelijkaardige praktijken. In de laatste zeventig jaar misbruikten daar driehonderd geestelijken, onder wie bisschoppen, volgens het onderzoek in totaal duizend kinderen.

