Seismoloog: beving lichter dan in 2004, maar impact nog afwachten

Bij de tsunami van 2004 vielen 230.000 doden. Die tsunami, die vooral in Thailand veel slachtoffers maakte, ontstond door een beving in de Indische Oceaan, die een kracht had van 9.3 op de schaal van Richter. De beving van gisteren had een magnitude van 7.7. ,,Dat is een zware beving, maar dus wel aanmerkelijk lichter", zegt Evers. ,,Toch moet je de impact afwachten. Het hangt er vanaf waar de aardbeving aan land komt, hoe dichtbevolkt het daar is."