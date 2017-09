Sean Spicer verrast publiek tijdens Emmy Awards

Tijdens de Emmy Awards gisteravond in Los Angeles verraste Sean Spicer, ex-woordvoerder van het Witte Huis, het publiek. Hij kwam het podium op met (bijna) dezelfde woorden die hij in zijn eerste persconferentie gebruikte. ,,Deze Emmy Awards hebben de meeste toeschouwers ooit! Punt." In januari beweerde hij dat Trumps inauguratie de drukste ooit was. Videobeelden bewezen toen het tegendeel.