Schutters lokken Australische agenten in hinderlaag; zes doden

Kroaten reizen vanaf januari zonder paspoort in Europa, Roemenen en Bulgaren moeten wachten

Kroaten kunnen vanaf januari zonder paspoort of andere vereisten reizen tussen de meeste Europese landen. Hun land is welkom in de zogeheten Schengenzone, hebben de EU-landen besloten. Roemenië en Bulgarije moeten, door verzet van Nederland en Oostenrijk, nog langer wachten. Daarop is binnen de EU grote kritiek, maar Nederland zwicht volgens staatssecretaris Van der Burg niet voor de druk.

8 december