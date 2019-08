Schutter Noorse moskee bekent aanval

De Noor Philip Manshaus wordt ervan verdacht het islamitisch centrum in Baerum, ten westen van de hoofdstad Oslo, met zeker twee vuurwapens te zijn binnengedrongen en ook te hebben geschoten. Daarna werd hij overmeesterd door een 65-jarige man, die lichtgewond raakte. De jonge Noor zou een extreemrechts motief hebben.

Hij wordt ook verdacht van de moord op zijn stiefzus, de 17-jarige Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Haar lichaam is enkele uren na de aanval aangetroffen in een woning. Kraby vertelde de Noorse zender NRK dat ‘de vrouw mogelijkerwijze wist wat hij van plan was en de aanslag probeerde te verhinderen’.