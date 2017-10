Schutter Las Vegas maakte precieze berekeningen voor zijn aanval

Bij een inval in Stephen Paddock's hotelkamer, ontdekten de agenten meerdere notities. ,,Daarop waren berekeningen te lezen die hij had gemaakt van de afstand tot de straat, de hoogte van zijn verdieping en het effect dat zijn kogel zou hebben op het publiek ", aldus agent David Newton. ,,Zodat hij wist vanaf welk punt hij moest schieten om zijn eerste slachtoffers te maken."

Ook zijn tijdens de inval camera's gevonden die Paddock verstopte om te kijken of de politie er aan kwam. Op het moment dat de agenten arriveerden, was Paddock al dood.

Zorgvuldig

Dat Paddock de aanval zorgvuldig had gepland, bleek al uit zijn grote wapenbezit. De schutter had in zijn hotelkamer onder meer een groot aantal semiautomatische geweren, die gewoonlijk één keer schieten bij het overhalen van de trekker. Daarvan had Paddock volautomatische wapens gemaakt door er een apparaatje tussen te plaatsen dat als het ware de trekker achter elkaar overhaalt.

De FBI tast daardoor nog volledig in het duister. De opsporingsdienst roept daarom het publiek in Las Vegas via grote billboards opgeroepen om tips te geven. Hoewel er niks bekend is over een tweede schutter, sluit de FBI niet uit dat Paddock hulp heeft gekregen gezien de grote hoeveelheid wapens die hij bezat.