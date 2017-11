Schutter Californië was net uit de gevangenis voor neersteken buur

,,Mam, het is nu allemaal voorbij. Ik heb alles gedaan wat in mijn macht ligt. Ik heb ruzie met iedereen in mijn omgeving.'' Dit waren de laatste woorden die Kevin Janson Neal tegen zijn moeder zei voordat hij op pad ging. Gehuld in een kogelvrij vest en met een semi-automatisch wapen en twee pistolen schoot de Amerikaan 45 minuten lang in het wilde weg.



Daarbij doodde hij vier mensen, waaronder twee buren. Eerder had hij al zijn vrouw om het leven gebracht. Politieagenten troffen haar lichaam vandaag aan onder de vloer van hun gezamenlijke woning.



Neal stal een auto en reed door Tehama County, een klein boerengehucht op twee uur afstand van San Francisco. Lukraak schoot hij op mensen die voorbij kwamen. Tien mensen raakten gewond, waaronder de 6-jarige Alejandro Hernadez die net op weg was naar school. Hij werd in zijn benen en borst geraakt.



Door snel ingrijpen van schoolpersoneel kon een bloedbad worden voorkomen. Alle kinderen werden snel naar binnen geleid en moesten zich verstoppen. De deuren werden hermetisch afgesloten waardoor de schutter niet naar binnen kon komen. Hij werd even later door de politie doodgeschoten in de gestolen wagen.