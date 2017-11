'Schutter (26) is oneervol ontslagen ex-militair'

UpdateDe man die rond 11.30 uur plaatselijke tijd een bloedbad aanrichtte in een kerk in Sutherland Springs, Texas is een blanke man van 26 jaar. Volgens de politie is er geen sprake van terroristische motieven.

Hoewel er officieel nog geen bevestiging is gekomen van de identiteit van de schutter komen er in de Amerikaanse media steeds meer details naar boven over de vermeende dader. Volgens de Los Angeles Times gaat het om Devin P. Kelley, een voormalige militair die vanaf 2010 enkele jaren op de vliegbasis in New Mexico gediend zou hebben.

Kelley zou in 2014 oneervol zijn ontslagen uit militaire dienst wegens mishandeling van zijn vrouw en zoon, zo zegt een woordvoerder in de LA Times. Het oneervolle ontslag zou betekenen dat hij geen wapenvergunning zou hebben gehad.

De ATF, de Amerikaanse explosieven opruimingsdienst, onderzocht de (vlucht)auto, waarin de schutter gestorven is. Hij overleed op zo'n acht kilometer afstand van de kerk in Sutherland Springs aan zijn verwondingen. In de auto zijn verschillende wapens gevonden. De man was volledig in het zwart gekleed en droeg een kogelvrij vest.

Voordat hij de kerk inging, is hij gesignaleerd in het benzinestation tegenover de kerk, zo blijkt uit een ingelaste persconferentie. Vervolgens stapte hij met wapen en al de weg over, om de kerk in te gaan. Na de schoten gelost te hebben, waarbij zeker 26 mensen om het leven kwamen, is hij aan de rechterkant de kerk weer uitgegaan, waar hij werd geraakt door kogels van een buurtbewoner die zijn wapen was gaan halen.

Vervolgens is hij zijn auto ingestapt, en ongeveer acht kilometer in het iets noordelijker gelegen Guadalupe County verder tot stilstand gekomen. Hij is overleden in zijn auto, maar het is nog onduidelijk of hij is bezweken aan zijn verwondingen of dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd.

De ATF zou ook onderzoek doen in zijn huis, een woning dichtbij de Amerikaanse plaats San Antonio. Hij zou niet uit Sutherland Springs komen en het is ook niet bekend of hij banden heeft met de kerk in Sutherland Springs.