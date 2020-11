Schotten willen zich afscheiden: ‘Het gaat om één ding, ze kunnen Boris Johnson niet uitstaan’

Klein hoveniers­be­drijf waar advocaat Trump een persconfe­ren­tie hield verdient flink aan merchandi­se

12 november Een hoveniersbedrijf in het Amerikaanse Philadelphia, waar het campagneteam van president Trump afgelopen weekend waarschijnlijk per abuis de parkeerplaats boekte voor een persconferentie, verdient flink aan de hilariteit rond het bizarre persmoment. De merchandise die het bedrijf Four Seasons Total Landscaping verkoopt is niet aan te slepen, meldt de website van USA Today.