Schotse nationalisten na winst stap dichterbij onafhankelijkheid, Johnson wil samenwerken

10 maanden extra cel voor Hongkongse activist Wong

6 mei De bekende prodemocratische activist Joshua Wong (24) uit Hong Kong is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden. Hij nam in 2020 volgens de rechtbank deel aan een ‘illegale’ wake ter nagedachtenis aan het bloedig neerslaan van de protesten voor meer democratie op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing, in 1989.