Schoonzoon Erdogan neemt via Instagram ontslag uit Turkse regering

Minister van Financiën Berat Albayrak stond de voorbije twee jaar aan het hoofd van het Turkse economische beleid. In die periode vertraagde de economische groei in het land, brak de coronapandemie uit en maakte de Turkse lira een koersval van 45 procent. President Erdogan verliest in eigen land steun door de verzwakte economie en de zwakke lira.

Zondag kondigde Albayrak op Instagram aan dat hij opstapt, een dag nadat Erdogan de gouverneur van de Centrale Bank ontsloeg en volgens ingewijden geen gevolg gaf aan Albayraks voorkeur voor een opvolger. Naci Agbal, de nieuwe, door Erdogan aangestelde bankgouverneur, zou een andere economische visie hebben dan Albayrak. In zijn bericht, dat gericht was ‘aan het publiek’, schreef Albayrak dat hij aftrad om gezondheidsredenen. Hij hintte wel op mogelijke politieke strubbelingen door te schrijven over ‘moeilijke tijden als deze, waarin goed en slecht door elkaar lopen en waarin het moeilijk is om het verschil te zien tussen waarheid en leugens’.