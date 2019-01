Schoonvader Nederlandse prins toch geen koning van Maleisië

‘Nee, wij zijn geen homokoppel maar delen wel een dochter’

6:41 Kinderen opvoeden in een nieuw samengesteld gezin is niet altijd even makkelijk. Twee Amerikaanse vaders geven het goede voorbeeld in een reeks hartverwarmende foto’s. David is de biologische vader van Willow (5) en Dylan is haar pluspapa. Samen hebben ze het beste voor met hun dochter en dat laten ze ook aan de hele wereld zien. ,,Ik heb er niet alleen een leuke dochter bijgekregen, maar ook een broer en beste vriend”, zegt Dylan.