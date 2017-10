Schoonmakers bungelen aan het Atomium

Wie zich bij de schoonmaakploeg van het iconische Atomium wil voegen, moet stalen zenuwen hebben. Jaarlijks krijgt het 102 meter hoge monument in Brussel een poetsbeurt. De schoonmakers bungelen aan touwen en zuignappen om de negen stalen ballen te laten blinken. De klus duurt nog wel even: pas over anderhalve week is het team klaar.