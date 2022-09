Scholen in Oekraïne beginnen weer, maar alleen als er een schuilkelder in de buurt is

Traditiegetrouw starten vandaag, op 1 september, de scholen weer in Oekraïne. Ongeveer de helft gaat weer open voor les, in persoon. Maar veiligheid staat voorop: alleen scholen die zelf een schuilkelder hebben of er dichtbij een liggen, en niet gevestigd zijn in de buurt van actieve militaire zones, zullen leerlingen ontvangen.

De harde cijfers na zes maanden oorlog: er zijn minstens 379 kinderen omgekomen en van 223 kinderen is niet duidelijk waar ze zijn, volgens het kantoor van de Oekraïense procureur-generaal. Nog eens 7013 kinderen zijn met hun familie gedwongen overgebracht naar Rusland vanuit door Rusland bezette gebieden. Er zijn 2400 scholen in het hele land beschadigd, waarvan er 269 werden vernietigd, volgens Oekraïense functionarissen.

De bombardementen zijn nog niet voorbij, maar toch gaat 51 procent van de scholen weer open voor persoonlijk onderwijs, met de optie voor online les als de ouders dat willen. Het is voor veel kinderen de eerste lesdag sinds de inval van Rusland op 24 februari. ,,Onderwijs is van cruciaal belang voor een terugkeer naar de normaliteit. Dat is van fundamenteel belang”, zegt Unicef-woordvoerder James Elder.

Het gaat om onderwijsinstellingen in regio’s als Kiev, Lviv en Tsjernivtsi, waar nauwelijks militaire gevechten plaatsvinden. Toch kan een school alleen open als er een schuilkelder aanwezig is, of makkelijk bereikbaar is. De scholen zullen ook zo'n 7300 leerlingen opvangen die hun woonplaats zijn ontvlucht, omdat daar wel gevechten plaatsvinden, vertellen ambtenaren aan persbureau AP.

Volledig scherm Een schuilkelder in Kiev die is voorbereid om leerlingen op te vangen. © ANP / EPA

In Kramatorsk in de regio Donetsk blijven de deuren nog dicht. Die stad wordt sinds het begin van de oorlog voortdurend beschoten. En ook de scholen langs de grens met Rusland en Belarus blijven gesloten.

Zo hebben de leerlingen van groep 7 in Mykhailo-Kotsyubynske, slechts 35 kilometer van de grens met Belarus, deze week bij hun zwaar beschadigde school hun schoolboeken opgehaald om nu online les te krijgen. Oleksii Lytvyn (13) herinnert zich nog heel goed de dag dat Russische raketten de school twee keer troffen. Het was 4 maart en hij zat met zijn gezin en tientallen andere mensen in de schuilkelder van de school.

Ontploffing

Enkele minuten voor de ontploffing was hij met een vriend aan het spelen. Na de luide explosie begonnen de muren te trillen en kon hij niets anders zien dan een enorme stofwolk. Een vrouw die op de school werkte werd gedood. ,,We sliepen in de gang en er lag een lijk van een dode persoon achter de muur”, herinnert Oleksii zich. Zijn familie bleef nog een nacht voordat ze de stad ontvluchtten, maar ze zijn nu teruggekeerd voor het begin van het schooljaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De school, de grootste in het gebied met 407 leerlingen uit Mykhailo-Kotsyubynske en nabijgelegen dorpen, is nog steeds zwaar beschadigd. De tweede verdieping ligt nog vol puin en het dak en het verwarmingssysteem moeten nog worden gerepareerd - maar dat kost geld dat de school niet heeft. Hoewel ze online gaan studeren, moesten de studenten dinsdag een beveiligingstraining volgen. Als ze een korte bel horen, moeten ze direct de schuilkelder in.

Alle onzekerheid kan impact hebben op wat de kinderen leren, en hun sociale en emotionele ontwikkeling. ,,Oekraïense kinderen zijn zich er terdege van bewust dat de wereld onstabiel is en dat het een vreselijke plek kan zijn. Dat zorgt voor een verlies van een basisgevoel van veiligheid”, zegt Unicef-woordvoerder Elder.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: