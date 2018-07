Schokkende hoeveelheid plastic aangespoeld bij Dominicaanse Republiek

Plastic kan niet worden afgebroken. Het valt uit elkaar in steeds kleinere stukjes, die in het milieu blijven. Volgens het WNF komt er per jaar meer dan 5 miljoen ton plastic afval in zee terecht. Dit kost elk jaar miljoenen dieren het leven: vissen, vogels, schildpadden, zeehonden, walvissen en dolfijnen.

Jaarlijks wordt er 260 miljoen ton nieuw plastic gemaakt, dat is 100 kilo per persoon in ontwikkelde landen en 20 kilo in minder ontwikkelde landen. Volgens de Plastic Soup Foundation wordt van al het plastic dat we dagelijks gebruiken 50 procent binnen 20 minuten weggegooid. In 2017 is er sinds 1950 8,3 miljard ton plastic geproduceerd. Naar schatting zal dit in 2050 oplopen tot 34 miljard ton plastic.