Schokkende groepsverkrachting meisje (17) in Marokko, 20 jaar cel voor daders

In Marokko zijn elf mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor betrokkenheid bij een brute groepsverkrachting van een minderjarig meisje. De toen 17-jarige Khadija Okkarou maakte het misbruik in 2018 zelf openbaar door een video op sociale media te plaatsen. Het Afrikaanse land was maandenlang in de ban van het schandaal.

De 17-jarige Okkarou werd door een groepje dorpsgenoten ontvoerd, wekenlang verkracht en gemarteld en tegen haar wil getatoeëerd. Haar video toonde afschuwelijke littekens, die naar verluidt waren ontstaan door brandwonden van sigaretten die op delen van haar lichaam waren uitgedrukt.

Nadat twee mannen haar hadden verkracht, werden er vrienden bijgeroepen en zou het lichaam van het meisje onderling zijn geruild tegen drugs en sigaretten. De schokkende zaak, die in Marokko vooral op sociale media veel ophef veroorzaakte, staat in een lange rij schrijnende zaken van geweld tegen vrouwen in het Noord-Afrikaanse land.

Quote Gezien de ernst van de feiten lijkt het vonnis ons niet streng, want op mensenhan­del van een minderjari­ge staat een straf tot 30 jaar Ibrahim Hachane, advocaat

Hoger beroep

De advocaat van Okkarou, Ibrahim Hachane, bevestigt tegen het Franse persbureau AFP dat de rechtbank de verdachten schuldig heeft bevonden aan verschillende aanklachten, waaronder verkrachting, ontvoering en gedwongen opsluiting. Naast de gevangenisstraf moeten de daders een boete van 19.000 euro betalen.

Hoewel de mannen schuldig zijn bevonden, is Okkarou nog niet tevreden. Ze had op een hogere straf gehoopt en gaat daarom in hoger beroep. ,,Het slachtoffer wordt nog steeds behandeld. Wat ze heeft doorgemaakt zal de rest van haar leven bijblijven”, stelt haar advocaat. ,,Gezien de ernst van de feiten lijkt het vonnis ons niet streng, want op mensenhandel van een minderjarige staat een straf tot 30 jaar.”

‘Rokende prostituee’

De discussie over de veiligheid van vrouwen in Marokko laaide na de verkrachting Okkarou weer op in Marokko. Een deel van de publieke opinie ging destijds mee in de breed uitgemeten uitleg van de familie van de beschuldigde mannen – in leeftijd variërend van 18 tot 28 jaar – dat Okkarou een ‘rokende en drinkende prostituee’ zou zijn. ,,We zijn verwond, je hebt onze levens kapotgemaakt”, riep een moeder van een verdachte naar Okkarou, tijdens een eerste zitting in 2018.

Rond Okkarou hing een stigma van een meisje dat op straat rondhing, waardoor de gebeurtenissen werden vergoelijkt, stelde Khadija Ryadi van de niet-gouvernementele Marokkaanse Vereniging voor de Mensenrechten. ,,Marokko is een patriarchale misogyne maatschappij met een geweldscultuur tegen vrouwen.”

Cijfers

Meer dan 20 procent van de vrouwen in Marokko wordt in ieder geval één keer in hun leven seksueel misbruikt, bleek uit onderzoek van Marokko’s Nationale Mensenrechtenraad. ,,Veel vaker gaat het om stelselmatig misbruik dat binnenshuis plaatsvindt en nooit het daglicht ziet.”

