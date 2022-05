Schipper (25) geplet tussen boot en kade als hij hondje wil redden uit het water

met video Bloeddor­sti­ge dinosau­riër Jurassic Park voor 12,4 miljoen geveild

Het skelet van een dinosauriër die model stond voor de bloeddorstige velociraptors uit de film Jurassic Park is donderdagavond op een veiling in New York voor 12,4 miljoen dollar (11,9 miljoen euro) verkocht. Het 110 miljoen jaar oude fossiel bracht daarmee ruim twee keer zoveel op als verwacht, aldus veilinghuis Christie’s.

13 mei