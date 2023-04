Schietpartij tijdens ‘sweet sixteen’ in Amerikaans stadje: vier doden en bijna 30 gewonden

UpdateBij een schietpartij zaterdagavond op een feestje in Dadeville in de Amerikaanse staat Alabama zijn vier doden gevallen, melden de lokale autoriteiten. Ook raakten 28 mensen gewond tijdens het verjaardagsfeestje van een 16-jarig meisje.

Enkele gewonden verkeren in kritieke toestand, zo lieten de plaatselijke autoriteiten zondag weten. De slachtoffers zijn middelbare scholieren. De schietpartij vond zaterdag plaats omstreeks 22.30 uur lokale tijd in het ongeveer 3000 inwoners tellende stadje, zo'n 70 kilometer ten noordoosten van Montgomery.

Volgens lokale media vond de schietpartij plaats tijdens een zogenoemde sweet sixteen en zijn de meeste gewonden tieners. Het verjaardagsfeestje was georganiseerd in een dansstudio gevestigd in een omgebouwde bank. Een ruzie zou aanleiding zijn geweest voor het drama. Ooggetuigen spreken over ‘veel schoten’.

Bij een persconferentie eerder op zondag gaven de autoriteiten nog geen informatie over de schutter of schutters en lieten zij niet weten of er arrestaties hebben plaatsgevonden. Wel zei een politiewoordvoerder dat er geen dreiging meer is voor de gemeenschap.

De Amerikaanse president Joe Biden haalde zondag in een verklaring uit naar wapenbelangenorganisatie NRA en de Republikeinse politici die de wapenlobby steunen. ,,Hoe heeft het in dit land zover kunnen komen dat kinderen niet meer naar een verjaardagsfeestje kunnen gaan zonder bang te zijn? Dat ouders zich zorgen maken elke keer dat hun kinderen de deur uitgaan naar school, de bioscoop of het park? Dit is stuitend en onacceptabel.’’

Topatleet

Volgens de lokale krant The Montgomery Advertiser is de broer van de jarige een van de slachtoffers die het incident niet hebben overleefd. Volgens dominee Ben Hayes van de First Baptist Church in Dadeville, bevinden zich onder de dodelijke slachtoffers jonge mannen. ,,Een van hen was een van onze topatleten. Een geweldige kerel. Ik ken(de) veel van deze scholieren. Dadeville is een kleine stad en dit gaat iedereen in dit gebied treffen”, zei hij tegen persbureau AP.

Op Facebook schreef de geestelijke eerder: ,,Mijn hart is vandaag gebroken. Ik stond tot 3 uur ‘s nachts buiten het Lake Martin-ziekenhuis te kijken hoe de harten van families braken toen zij hoorden dat hun kind was neergeschoten - of erger nog, dood.” ,,We zijn in shock en doen ons best om ermee om te gaan’’, reageerde burgemeester Jimmy ‘Frank’ Goodman.

,,Vanmorgen rouw ik met de mensen van Dadeville en mijn mede-Alabamianen”, zei gouverneur Kay Ivey van Alabama in een verklaring aan CNN. ,,Voor gewelddadige misdaad is GEEN plaats in onze staat en we worden voortdurend op de hoogte gehouden door wetshandhavers naarmate er meer details naar voren komen.’’

Derde in korte tijd

De massaschietpartij volgt op twee soortgelijke incidenten die onlangs plaatsvonden in de nabijgelegen staten Tennessee en Kentucky, wat lokale leiders ertoe aanzette op te roepen tot strengere wapenbeheersingsmaatregelen. In Louisville (Kentucky) schoot een 23-jarige bankmedewerker maandag vijf collega’s dood en verwondde negen andere mensen op zijn werkplek. Op 27 maart doodde een oud-leerling in een christelijke basisschool in Nashville (Tenessee) drie 9-jarigen en drie personeelsleden terwijl hij in het wilde weg schoot. De 28-jarige schutter werd door de politie doodgeschoten.

In de eerste vijftien weken van 2023 vonden volgens het Gun Violence Archive minstens 162 massaschietpartijen plaats. Dat zijn tot nu toe gemiddeld meer dan 1,5 per dag. Daarbij vielen ruim tweehonderd doden en gewonden. De non-profitorganisatie definieert massaschietpartijen als die waarbij vier of meer mensen worden neergeschoten, de schutter niet meegerekend.

Volgens een recent gepubliceerd rapport heeft één op de vijf volwassenen in de VS een familielid dat om het leven kwam door een vuurwapen. Er wordt gesproken van een wapenepidemie die aan kracht wint en dodelijker is dan ooit tevoren.

