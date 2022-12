Schietpartij in Parijs: twee doden en meerdere gewonden

De schietpartij vond kort voor 12.00 uur plaats op de Rue d’Enghien, in het centrum van Parijs. Volgens omstanders werd er geschoten in een Koerdisch centrum, een restaurant en een kapsalon. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De vermoedelijke schutter zou uiteindelijk zijn aangehouden in de kapsalon, waar volgens getuigen twee mensen in hun benen waren geschoten.