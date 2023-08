Schietincident na echtelijke ruzie in bar Californië: vier doden, zes gewonden

Nederland­se hulpverle­ner was in Tsjernihiv tijdens bloedige raketaan­val: ‘Lijkt bewust getimed’

Bij een bloedige raketaanval op de Noord-Oekraïense stad Tsjernihiv zijn zeven doden en 129 gewonden gevallen. De Nederlandse hulpverlener Jan-Marc Stam was in de stad toen de aanval plaatsvond en zag daarna de ramp die zich had voltrokken. ,,Mensen bang maken, dat is precies wat de Russen willen.”