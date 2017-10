Schäuble: de man die de AfD in toom moet zien te houden

Angela Merkel zet oude rot Wolfgang Schäuble in om de rechts-populistische AfD in bedwang te houden. De partij belooft veel lawaai te gaan maken in het parlement en de aan een rolstoel gekluisterde politicus moet dat als Bondsdagvoorzitter in goede banen leiden.

Schäuble is een van de langst zittende politici ooit in Europa. Als minister van Financiën loodste hij het continent behendig door de eurocrises. Hij heeft het voor het zeggen in de vergaderzaal, zeggen zijn collega's.

Na de verkiezingen van afgelopen zondag lekte uit dat bondskanselier Merkel de vader van vier kinderen heeft opgedragen om parlementsvoorzitter te worden. Schäuble maakte er eerder geen geheim van dat hij graag minister van Financiën wilde blijven, maar die post heeft Merkel nu aan de liberale FDP beloofd. Met de christendemocratische CDU werkt ze aan een regering met de FDP en de Groenen.

Politiek nest

De een roemt de nu 75-jarige Schäuble omdat hij als minister van Financiën goed op de centen past. De ander vergruist hem vanwege zijn strenge aanpak, bijvoorbeeld nadat de Grieken zich in de nesten hadden gewerkt en hij strenge eisen stelde in ruil voor Duitse steun.

Schäuble is jurist, maar de Baden-Württemberger komt uit een politiek nest. Al op jonge leeftijd sluit hij zich aan bij de CDU. Sindsdien moet alles wijken voor zijn werk. ,,Ik zou niet met mij willen trouwen", zegt hij eens.

Hij is 48 als een verwarde man hem neerschiet. De politicus raakt verlamd en door de drie kogels in zijn lijf kan hij nauwelijks praten. Schäuble ligt nog op apegapen in het ziekenhuis als hij zijn vrouw Ingeborg duidelijk maakt dat zij hem de krant moet voorlezen. Als hij zijn spraak weer terugkrijgt, dicteert hij moeizaam de zinnen voor een boek over de Duitse eenwording.

Maar de politicus ziet zijn droom om Duitsland te gaan leiden, in rook opgaan. ,,Heeft dit land het lef om deze kreupele man tot bondskanselier te maken?" vraagt hij zich in de jaren 90 hardop af tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Het antwoord is 'nee'. Helmut Kohl besluit zelf aan te blijven. En toen kwam Merkel. ,,Het is zonde dat Schäuble destijds is gepasseerd", zegt Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut. ,,Hij zou de allerbeste bondskanselier zijn geweest die Duitsland ooit zou hebben gehad. Schäuble is intelligent, scherp en snoeihard. Hij is verbaal begaafd. Je krijgt hem er niet onder in een discussie.''

Als de CDU eind jaren 90 in opspraak raakt door een zwartgeldaffaire, stuurt Merkel persoonlijk aan op het aftreden van Schäuble, die dan partijvoorzitter is.

Bits

Dikke vrienden zijn Merkel en Schäuble naar verluidt dan ook nooit geworden. Ze zijn het ook vaak met elkaar oneens. Als het aan de minister ligt, hadden de Grieken hun eigen broek moeten ophouden. Hij is ook niet erg enthousiast over Merkels ruimhartige vluchtelingenbeleid.

Maar Merkel kan niet zonder Schäuble, zegt Nijhuis. ,,Hij bepaalt hoe ver zij kan gaan bij de onderhandelingen in Europa. Hij drukt zijn stempel op de Duitse politiek.''

Met zijn ervaring, hardheid, discipline en intelligentie vertrouwen vriend en vijand Schäuble toe dat hij ook zijn taak als Bondsdagvoorzitter aankan. Ook nu de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) in het parlement komt en de leden van die partij daar naar eigen zeggen flink lawaai gaan maken. ,,Het is heel verstandig dat Merkel de meest ervaren man kiest om orde te houden", zegt Nijhuis. ,,Schäuble kan heel bits en streng zijn en dan kun je maar beter bij hem uit de buurt blijven. Maar als hij in een goede bui is, is hij grappig, spitsvondig."

Bovendien leidt hij nu geen gezichtsverlies, zegt Nijhuis. ,,De Bondsdagvoorzitter heeft grondwettelijk gezien een hogere functie dan de bondskanselier. Bovendien is het geen optie voor Merkel om Schäuble met lege handen te laten staan. Hij leeft al een halve eeuw voor de politiek. Hij zou in een diep zwart gat terechtkomen."