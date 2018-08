Schaaktalent Shreyas Royal (9) mag in Groot-Brittannië blijven

Volgens minister Javid is Shreyas ‘een van de meeste getalenteerde schakers van zijn generatie’. Reden genoeg om voor ‘Shrez’ zoals zijn bijnaam luidt, en zijn familie een uitzondering te maken op de strenge Britse immigratiewetten. Volgens die wetten hadden de Royals volgende maand hun koffers moeten pakken voor een terugkeer naar India, omdat de verblijfsvergunning van Shreyas’ vader Jitendra Singh – al zes jaar in Groot-Brittannië werkzaam als IT’er - was verlopen. Die vergunning kon alleen worden verlengd als hij 120.000 Britse pond (133.000 euro) of meer per jaar verdiende. Dat was niet zo. Op last van minister Javid krijgt hij nu alsnog een nieuwe werkvergunning die vijf jaar geldig is.