Satellietbedrijf van Elon Musk helpt Tonga weer aan internet

Het satellietbedrijf van Elon Musk is bezig om het door een vulkaanuitbarsting getroffen Tonga weer op het internet aan te sluiten. Dat zegt een ambtenaar in Fiji, waar momenteel aan de verbinding gewerkt zou worden. Door de immense onderzeese uitbarsting half januari werd de enige glasvezelverbinding met de eilandengroep verbroken.

Sindsdien is er sprake van beperkte connectiviteit op Tonga. Volgens de procureur-generaal van Fiji is een team van Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX bezig om een zogeheten gatewaystation via de Starlink-satellieten op te zetten.

Starlink is een divisie van SpaceX. Het bedrijf brengt satellieten in een baan rond de aarde om breedbandinternet te kunnen aanbieden in afgelegen gebieden. Momenteel zweven er al zo’n 2000 Starlink-satellieten in de ruimte. Musk had eerder al gezegd dat Starlink mogelijk kon helpen.

Tsunami en as

De uitbarsting van de vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai veroorzaakte een tsunami die dorpen en resorts verwoestte. De hoofdstad Nuku’alofa werd met as bedekt en ook de enige glasvezelkabel raakte beschadigd.

Over de timing van de werkzaamheden van SpaceX is niets duidelijk. Volgens de procureur-generaal zouden ingenieurs zes maanden lang een grondstation op Fuji willen exploiteren. SpaceX was volgens persbureau Reuters niet direct bereikbaar voor commentaar.

Ondertussen zou een kabelreparatieschip al bijna een week voor de kust van het hoofdeiland van Tonga liggen in een poging de beschadigde onderzeese kabel te repareren. De hulp aan de eilandengroep wordt daarbij bemoeilijkt door de beperkingen als gevolg van de coronapandemie.

