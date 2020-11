Sarkozy viel door de mand na ‘geheime’ gesprekken: ‘Wil hij een baan? Ik zal iets in werking zetten’

In januari 2014 stapt de prominente Franse advocaat Thierry Herzog een winkel binnen in Nice, aan de Middellandse Zee. Hij koopt er twee prepaid simkaarten. In de winkel wordt hem gevraagd op welke naam de telefoonlijnen geregistreerd moeten worden. Herzog geeft niet z’n eigen naam maar zegt: Paul Bismuth. ,,Het was de eerste naam die me te binnen schoot’’, zou hij later zeggen.