Sarah (23) beviel bijna op de snelweg, gelukkig bleek in de auto voor haar een minister te zitten

Om 06.30 uur woensdagmorgen waren Sarah en haar vriend Maïco (25) van huis vertrokken. ,,Ik had toen lichte weeën, maar niets wees erop dat de baby er snel zou zijn. De pijn was draaglijk. Rustig vertrekken naar het ziekenhuis, dacht ik”, vertelt Sarah vandaag in Belgische media. En toen braken haar vliezen.

,,Net op dat moment reden we onszelf muurvast in de file.” En de weeën? ,,Die werden alleen maar pijnlijker, tot ik plots het hoofdje van mijn baby voelde. Toen wist ik: ik zou bevallen en moest nú naar het ziekenhuis.”

Maar dat ging dus niet, want de Brusselse ring stond die ochtend - zoals eigenlijk álle ochtenden tijdens de spits - helemaal vol. Sarah gilde van de pijn. Maïco: ,,Ze voelde dat het kantje boord zou worden en dat ze het misschien niet op tijd zou halen. We wisten niet wat we moesten doen.”

Met zwaailichten naar het ziekenhuis

Maar het autoraampje stond open om Sarah wat frisse lucht te geven. En haar geschreeuw bereikte daardoor kennelijk andere automobilisten, want de vrouw op de achterbank van de auto voor hen draaide zich een paar keer om. ,,We zagen wel dat ze naar ons keek, maar we zagen niet wie het was.”

Het was de Belgische minister van Defensie, Ludivine Dedonder, in haar dienstauto. Toen die doorhad wat er gebeurde, twijfelde ze geen seconde: ,,We haalden het zwaailicht tevoorschijn en begeleidden hen naar het Erasmusziekenhuis”, vertelt ze. ,,Ik gebruik het nooit omdat ik niet graag misbruik maak van mijn privileges, maar dit was een medisch noodgeval.”

Twintig minuten later was de baby er - in het ziekenhuis, met de hulp van een gynaecoloog. De minister zelf kwam te laat op haar afspraak, maar spreekt van een ‘fijne anekdote’. Ze heeft de ouders gebeld om te vragen hoe het met hen gaat. De baby is een jongetje, weegt ruim 7 pond en heet Ilio.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: