Saoedische kroonprins laat familieleden en militairen oppakken om plannen ‘couppoging’

De 34-jarige kroonprins van het land zou onder druk staan en zijn positie als toekomstige koning veilig willen stellen. Zijn vader, koning Salman bin Abdulaziz al-Saud, is 84 jaar oud en zou al lang een zeer slechte gezondheid hebben. Sinds hij zijn zoon in 2017 als kroonprins naar voren schoof, is Mohammed bin Salman de feitelijke heerser over het olierijke land. Zijn wispelturige beleid is in binnen- en buitenland omstreden.