Saoedi-Arabië maakt einde aan rijverbod voor vrouwen

Vader en 5-jarige dochter treden samen op in The Voice

14:23 In de Amerikaanse versie van The Voice pakt Dave Crosby de jury en het publiek in met zijn stem. Een duet van Crosby samen met zijn dochter ging vorig jaar viral op YouTube. De juryleden willen Claire ook horen zingen. Als ze samen You've Got a Friend In Me zingen, gaat het dak eraf.