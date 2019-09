‘Saoedi-Arabië halveert olieproductie na drone-aanval’

Olie-installaties in Abqaiq en Khurais werden zaterdag door tien drones getroffen. Het was de grootste aanval op de olie-infrastructuur van Saudi-Arabië tijdens net huidige conflict in Jemen. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land. Volgens een bron rond Saudi Aramco kan het bedrijf de productie van olie vermoedelijk weer snel opvoeren.