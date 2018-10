Saoedi-Arabië erkent dood journalist Khashoggi, achttien arrestaties

Achttien Saoedi’s zijn in verband met het onderzoek naar de dood van de journalist in het consulaat in de Turkse stad op 2 oktober opgepakt. ,,Het onderzoek is nog gaande”, liet de openbaar aanklager in een verklaring weten.

De Turkse justitie was vrijdag begonnen met het horen van medewerkers van het Saudische consulaat in Istanboel. Volgens de Turkse autoriteiten is Khashoggi daar gemarteld en vermoord door een doodseskader dat in de morgen uit Saoedi-Arabië in Turkije was aangekomen. De journalist was een criticus van kroonprins Bin Salman en woonde in de VS.